◆パ・リーグ日本ハム― ソフトバンク（１２日・エスコン）ソフトバンクは松本晴が開幕３戦３勝を狙ったが、日本ハム打線に立ち上がりから打ち込まれた。３点の援護を受けた初回に４連打で１点を失うと、３回に先頭の死球の後、１死から郡司、万波、野村の３連打など一挙４失点でＫＯされた。日本ハムの先発・有原航平は昨年１月の自主トレで弟子入りした師匠。「負けないように頑張りたい」と投げ合いを楽しみにしていた。