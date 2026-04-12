その腸活、実は逆効果かも！？ 便秘がち＆下腹ぽっこり「だら〜ん腸タイプ」は要注意！【画像で見る】自分の腸タイプを知ろう！「4大腸タイプ診断テスト」食生活や性格、腸内細菌などによって、腸の状態は人それぞれ。よかれと思って実践している腸活が、実は合っていないことも!? 自分の腸タイプを知って、ベストな腸活に切り替えてみませんか？今回は、腸が長めで重力に負けがちな「だら〜ん腸タイプ」の人におすすめの腸活を