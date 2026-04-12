12日の自民党党大会で高市総理は「憲法改正の発議について、何とかめどが立ったと言える状態で皆さまとともに来年の党大会を迎えたい」と述べ、憲法改正に意欲を示した。【映像】「堂々と問おうではありませんか」拍手が起きる瞬間総理は「私たち自民党は立党から70年、憲法改正の旗を掲げ続けてまいりました。自主独立の権威の回復に向けて、日本人の手による自主的な憲法改正は我が党の党是です」と強調した。続けて、初代