◇パ・リーグ西武−ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武の平良海馬投手（26）が12日、ロッテ戦（ベルーナD）に先発登板。7回5安打無失点でマウンドを降りた。開幕から3試合を投げ、24回1失点（自責0）で防御率は0.00。4回先頭のポランコに右翼線への二塁打を許し、1死から四球を与え、一、二塁のピンチを招いた。しかし、続く藤岡を空振り三振に斬ると、佐藤を一ゴロに打ち取った。毎回ランナーを背負いながらも決定