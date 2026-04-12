9日の9R終了後、来週14日以降にデビュー予定の新人騎手紹介が場内で行われた。今年デビューするのは高橋洸佑、南部楓馬の2人。緊張した面持ちでファンの前に初めて登場し、抱負を語った。高橋騎手は地元・尼崎市出身。園田にも足を運んだことがあり、柵の外から見ていた世界に足を踏み入れることになる。広瀬航騎手を目標に掲げ「信頼されるジョッキーになりたい。フェアプレーを心がけて、新人最多勝を取れるように」と誓いを