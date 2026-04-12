【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 1−1（PK：2−3） 水戸ホーリーホック（4月11日／フクダ電子アリーナ）【映像】急反転ターン→倒れ込みながら右足一閃ブラジル人FWの今節ベスト級のゴラッソだった。水戸ホーリーホックのFWマテウス・レイリアが、急反転から突き刺した一撃が話題を集めている。4月11日の明治安田J1百年構想リーグ第10節で、水戸はアウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦。今季の“J1昇格