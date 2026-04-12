◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年4月12日楽天モバイル）2度目の先発となったオリックス・ジェリーの来日初勝利はお預けとなった。4回まで1安打無失点投球を続けていたが、両チーム無得点で迎えた5回につかまった。先頭の中島の二塁打などで1死三塁のピンチを背負い、小郷を0―2と追い込みながら144キロのツーシームを中前にはじき返され先制点を献上。6回以降は粘りのピッチングを披露するも、味方の援護に恵まれな