タレントのスザンヌさんが4月10日、自身のインスタグラムを更新し、長男の中学校入学式を報告しました。 【写真を見る】【スザンヌ】長男の中学校入学を報告「雨の中で迎えた節目の日。着物に袖を通したこの一日が、やさしく、あたたかい記憶になりますように」スザンヌさんは投稿の中で「息子、中学校の入学式でしたはじめてがぎゅっと詰まった春がスタート」と喜びを綴りました。当日は大雨の予報が出ていたものの、