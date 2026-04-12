サントリーは6月9日、SUNTORY WHISKY「碧Ao〈IRISH EDITION〉」を数量限定で発売する。「碧Ao」は、サントリーグループがもつ世界5大ウイスキー産地の自社蒸溜所でつくられた原酒のみをブレンドした世界初のウイスキー。世界をつなぐ雄大で美しい海の色“碧(あお)”をブランドコンセプトとしている。「碧Ao〈IRISH EDITION〉」は、世界5大ウイスキーそれぞれの特長を際立たせたシリーズ「WORLD TRAVEL COLLECTION」の第一弾。アイ