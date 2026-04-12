米専門誌「ザ・リング」が那須川の戦績を紹介ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ちを飾った。試合後には、世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」が那須川を称える画像を公開した。涙のTKO勝ちの5分後だった。真っ赤な背景に巨大な黄色の文字で「54