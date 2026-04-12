暖かくなってくると気になるのが紫外線。対策は夏前から始めるのがおすすめです。紫外線対策アイテムなら【3COINS（スリーコインズ）】にもたくさん揃っているのだとか。普段のコーデに使えて、きちんと紫外線をカットできる実力派アイテムを紹介します。 顔まわりをしっかり覆って日差しをカット 【3COINS】「UVハット」\880（税込） UVカット率99%の仕様で、春先から夏本番まで活躍が期待できるハットで