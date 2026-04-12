◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・楽天モバイル）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手が６回４安打１失点、３奪三振で降板した。メジャー経験者の中では史上最長身の２１３センチ右腕は、来日２度目の登板。８１球の力投を見せたが、ＮＰＢ初勝利はお預けとなった。初回、先頭の小郷を内野安打で出すと、その後は犠打や四球などで２死二塁のピンチを招く。それでも、村林を遊ゴロに封じて無失点に抑えた。２