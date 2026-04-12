◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）ヤクルトが今季２度目の送りバントから先制点をもぎ取った。３回無死一、二塁の好機を作ると、３番の古賀が初球をバントで投前に転がして１死二、三塁に。ベンチの池山監督も大喜び。続く、４番・オスナの一ゴロの間に三塁走者の長岡が生還して先制した。開幕から打ち勝つ野球を目指す池山監督は強攻策を取る場面が多かったが、「バントをしないわけではない」と