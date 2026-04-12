◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝利を飾った同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京・新宿区の所属ジムで会見に臨んだ。世界再挑戦への切符を獲得した那須川は「選手としてもひとりの男として