女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里の近影に、ファンはくぎ付けだ。有村は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ＭＡＮＯＦとＣＬＡＮＥの展示会へ行った日。」と記し、ショート丈のボーダーニットにベージュのパンツをあわせ、お腹をチラリと見せたコーデショットを披露した。この投稿にファンからは「綺麗」「さすがに麗しい」「素敵なショットたくさん」「ボブがめっちゃ似合ってる」「姫さまですか？」「惚れ