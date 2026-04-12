◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(12日、ベルーナドーム)西武の平良海馬投手が7回無失点で降板しました。平良投手は初回、先頭にデッドボールを与えますが続く打者をダブルプレーに仕留めるなど無失点とします。3回は上田希由翔選手にツーベースを打たれノーアウト2塁のピンチ、それでも後続を無安打で抑え切り抜けると、4回も先頭にツーベースを打たれます。再びノーアウト2塁のピンチとなりますが後続のバッターにはヒットを許