「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースがア・リーグ西地区首位のレンジャーズに連勝し、３カード連続の勝ち越し。勝率が８割に届きそうなチームの中で存在感を示しているのがキム・ヘソン内野手だ。この日も「９番・遊撃」でスタメンに名を連ね、六回の第３打席で遊撃への内野安打を放つなど３打数１安打１四球で打率は・３６４。遊撃守備でも五回に鮮やかなプレーを見せた。シーハンが先頭