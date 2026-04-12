元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとっての一番酒のあてを明かした。リスナーから「食事の時とお酒の肴にする時で、好きな魚の干物は変わりますか？」という質問が寄せられた。松岡は「基本的に酒に合うものは飯に合うんだけど、それで言うんであれば、ご飯はダントツ鮭なんですよ、僕は。ダントツ鮭。あとは銀ムツとか、銀だらとか。なんかそういう感じの」