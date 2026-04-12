ＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が１０日に放送され、女優の永作博美がゲスト出演した。永作は、１９８９年にアイドルグループ・ｒｉｂｂｏｎのメンバーとしてデビュー。１９９３年にソロデビューし、２０代前半の頃に女優としての活動を本格化させた。若手時代のことを聞かれると「そっち（女優業）はあまり本望ではなかった。なぜ芝居をしなければいけないんだろうと…」と述懐。「今の子たちのキラキラ具合とはちょっと違