赤ちゃんが眠っている時、ワンコはピッタリくっついて添い寝していて…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「幸せな時間」といった声が寄せられています。 【動画：赤ちゃんが大好きな犬→ピッタリとくっつきながら…あまりにも尊い『添い寝の仕方』】 赤ちゃんに添い寝するワンコ TikTokアカウント「ten66714」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの