レアル・マドリードの指揮官にアルバロ・アルベロアが就任してから約3ヶ月。状況が大きく変わった選手の1人に、18歳のMFチアゴ・ピタルチの存在が挙げられる。クラブのアカデミーで育ってきたピタルチは、今季開幕時点ではレアル・マドリード・カスティーリャでプレイしていた。それがアルベロアの就任で状況が変わり、最近ではトップチームの常連メンバーとなりつつある。先日行われたチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグのバイ