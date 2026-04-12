冬の移籍市場で攻撃の核であるアントワーヌ・セメンヨを失ったボーンマス。マンチェスター・シティが獲得に興味を示し、総額6400万ポンドの移籍金を支払って、引き抜きに成功した。エースを引き抜かれたボーンマスだが、直近のリーグ戦では首位アーセナル相手に2ゴール。守備では失点を1に抑え、2-1で勝利を飾った。そんなアーセナル戦で得点を挙げたのが、イーライ・ジュニア・クルピだ。19歳と若いFWで、出身はフランスのロリア