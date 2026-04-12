プレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの一戦は1-2でアウェイチームの勝利となった。試合を通じてリードしていたのは勝利したボーンマスだ。19歳と若いイーライ・ジュニア・クルピのゴールで先制。ヴィクトル・ギェケレシュがPKを決めて同点とするも、後半にアレックス・スコットがとどめとなる一撃を沈めた。『Opta』によると、アーセナルは今季開幕から公式戦49試合で37勝9分3敗という好成績を残していたが、50試合目か