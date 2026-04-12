◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１２日、長野・エア・ウォーターアリーナ松本）レギュラーシーズン（ＲＳ）第２１節が行われ、既にチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決まる首位のサントリーは、敵地で最下位１０位のＶＣ長野と対戦し、セットカウント３―０で下し、３８勝目（４敗）を飾った。勝ち点３を積んで１１１ポイントに伸ばし、首位をキープした。同日のＲＳ２位・大阪Ｂと同７位・日鉄堺の結果次第で、サント