お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。妻でタレントの藤本美貴（41）に知られたくない個人情報をぶっちゃける場面があった。番組では高市早苗首相が成立を目指すスパイ防止法を取り上げた。庄司は「個人情報が分かられちゃうと嫌ですよね」とコメントした。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「知られたくない個人情報とかあるの？」と質問する