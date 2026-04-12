◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽慶大１０―４立大（１２日・神宮）立大は、０―１１で大敗した１回戦に続いて２ケタ失点。手痛い連敗スタートとなった。木村泰雄監督は「慶大の各バッターは、真っすぐにも変化球にも対応して、しっかり打ってくる。かなり振れているという印象でした」と話した。この試合は、打線が３回までに４点を挙げたが、先発の田中優飛投手（３年＝仙台育英）が３回途中６失点で降板。「自分