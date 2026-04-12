ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」は5日目を終えた。準優勝戦10R。イン発進の前田紗希（33＝埼玉）は起こしの鳴きを気にしていたが、コンマ01の鋭いスタートから押し切ってみせた。「小芦（るり華）さんしか見ていませんでした。地元のカベはやっぱり強いですね。小芦さんのおかげ」2日目から4連勝を含む5勝目を挙げ「バランスが取れて全体的にいい。乗り心地もいい」と機力には自信を持っている。