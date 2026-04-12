◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡは１２日、桜花賞に出走する１８頭の馬体重を発表した。２桁の増減があったのは１頭のみ。阪神ＪＦで２着の（５）ギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）が前走が１０キロ減の４９０キロを計測している。デビュー戦の馬体重が４９８キロで、２着に好走した阪神ＪＦ時は馬体重が５００キロ。デビュー以来、最も絞れた形での