歌手の鈴木亜美（44）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、デビューしたころの思い出を語った。人気オーディション番組「ASAYAN」のオーディションから選出され、98年に「lovetheisland」で歌手デビュー。99年発売の「BETOGETHER」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場した。オーディションの過程を番組で密着していたこともあり、デビュー前から知名度抜群。デビュー後は即、