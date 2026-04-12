◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）「楽天カード進撃の巨人デザインデー」として行われた一戦。同作でリヴァイ役を務める声優・神谷浩史が始球式に登場し、ノーバン投球を披露した。「すごく緊張しました！とっても良い天気で、スタジアムの雰囲気も素敵で、気持ち良かったです。練習の時に早川選手にいただいたアドバイスがとても効いたみたいで、その通りに投げたら良い球になりました。プロ