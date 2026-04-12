長嶋一茂（60）が12日、日本テレビ系「一茂×かまいたちのゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。新業態のとんかつ店で、かまいたち山内健司とダメ出しを連発した。番組では、有名企業の新業態店について特集。東京・五反田のトンカツ店を取材。進行役かまいたち濱家隆一が「今回ですね、一茂さんが大好きな、串カツ田中の新業態のお店に行きます」と歩きながら説明した。一茂は「へ〜」と興味をもって聞いて「ポテサラ?」と自分が