CORTIS（コルティス）が、スマートフォンのカメラで撮った写真を公開した。2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」の写真「パノラマ」を10日、公式SNSチャンネルにアップした。今回の背景は室内で、米国ロサンゼルスの録音スタジオだった。デビューアルバムと今回のアルバム作業を行った空間で、メンバーが自ら考案したアイデアでコンテンツを作った。韓国メディアOSENは12日「パノラマは、左右に広がる開けた景色を180度から360度まで広