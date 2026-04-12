【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が4月11日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴が娘に字を教える様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳3児の母タレント「真剣な表情が面白い」次女への“熱血指導”ショット◆庄司智春、次女に字を教える妻・藤本美貴の姿披露庄司は「次女 字の練習 空に書きなさいって 書かされてる」とつづり、次女が空中で字を書く練習をしている写真を公開。