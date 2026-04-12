俳優の杏（39）が12日、東京・紀伊国屋書店新宿本店で自身のエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）＆『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）の2冊同時刊行記念会見を開催。【全身ショット】すらりとしたスタイル…3児のママ・杏現在、パリと東京の二拠点生活を送っている杏が、前作から約9年ぶりとなる待望の新刊を2冊同時刊行する。『杏のパリ細うで繁盛記』では、パリ暮らしのきっかけとなった3人の子どもたちとの3