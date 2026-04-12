俳優の奥菜恵（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。大人の女性の美しさに迫る「Web LEON」のグラビア連載『美しい人』に登場したことを報告し、艶やかなシースルー衣装で太ももなどの美脚ラインを大胆にのぞかせた撮影ショットを披露した。【写真】「めっちゃきれい」「色気あるある」“太もも美脚”まぶしいグラビア披露の奥菜恵「WEB LEON公開しました」と伝え、撮影時の写真をシェア。奥菜はモノトーンスタイルの衣装