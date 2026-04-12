お笑いタレントのやす子さんが、１１日、自身のＸを更新。注意喚起を行いました。 【写真を見る】【 やす子 】 「走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」やす子さんは「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながる