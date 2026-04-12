◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）巨人の先発・井上温大投手が初回から粘投を続けるも、3回に先制点を献上しました。この日は先頭打者から空振り三振を奪うも、2本のヒットを浴びるなどで、初回から得点圏にランナーを背負った井上投手。2回には1アウトからフェンス直撃の2塁打を浴び、ゴロの間に3塁への進塁を許しました。それでも後続を見逃し三振に取り無失点。なんとかしのぎます。それでも3回には連