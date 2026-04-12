那智山青岸渡寺で行われた開山祭＝12日午前、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・那智山青岸渡寺で12日、開祖の裸形上人をしのぶ開山祭が営まれた。開帳された本尊の「如意輪観世音菩薩」に茶が供えられた。寺によると、裸形上人は約1600年前にインドから渡来し、那智の滝で修行して開山したと伝わる。12日は本堂で地元の茶道表千家流音無会が茶をたてた。高木亮英住職（76）が読経する中、約100人の参拝者が静