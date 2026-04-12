第93回自民党大会であいさつする日本維新の会の吉村代表＝12日午前、東京都内日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は12日の自民党大会で、衆院議員定数削減や「副首都」構想など衆院選公約に掲げた政策を列挙し「自民と実現にまい進する」と強調した。「国際情勢が不安定な中、高市早苗首相は困難なかじ取りをしている。維新もしっかり支えていく」と述べた。吉村氏は党大会に先立ち、首相と短時間面会した。吉村氏による