タレントの渡辺満里奈（５５）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに、歌手の野宮真貴（６６）、モデルの松本孝美（６０）とともに登壇した。３人は「大人の女史会」として「５０代からの人生を楽しもう！」を合言葉に、「この世代だから楽しめる情報」を発信している。この日はそれぞれが華やかな姿でステージに登壇。渡辺はカーキーを基調とした、おしゃれスタイルで「（