昨季セーブ王を獲得したソフトバンクの守護神・杉山一樹投手（２８）が１２日、出場選手登録を抹消された。前日１１日の日本ハム戦（エスコン）後に自身の投球に不満を募らせ、ベンチ内を殴打して左手を骨折。杉山は開幕から７試合に登板して４セーブを挙げているが、防御率９・００と本来のパフォーマンスからは程遠い投球が続いていた。利き手ではないが、グローブをはめられないケガに至ってしまったことで離脱期間は長引き