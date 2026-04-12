ヘンリー王子とメーガン妃が４月下旬に４日間にわたりオーストラリア訪問する予定の中、この訪問が将来的な英国帰国のモデルケースとなる可能性があるという。英紙サンが１１日、報じた。２人がオーストラリアを訪れるのは、８年ぶりとなる。今回の訪問は当時と比較されているが、今回は公務としての訪問ではない。関係者によれば、国王を元首とし王室ニュースが大きく報じられるオーストラリア訪問は、将来的な英国復帰に向