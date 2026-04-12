洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、黒柳徹子が司会を務めるテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）出演を報告した。美川は「ど〜も〜美川よ〜本日は、告知よ〜」と書き始め、「写真を見たらわかると思うけど、徹子の部屋に出演するわよ〜」と報告し、スタジオや楽屋前での写真をアップ。「４月１３日（月）１３：００からテレビ朝日にて放送よ〜歌唱もある