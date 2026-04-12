◆パ・リーグ西武―ロッテ（ベルーナドーム）西武先発の平良海馬投手は、試合前まで２登板１７イニング投げ防御率０・００。この日は初回から毎回走者を出すも、決定打を許さず５回４安打無失点の力投。対するロッテ先発の広池康志郎投手は３回先頭のカナリオに左前打を許したが、安打はこの１本のみと快投を続けた。両軍ともに５回まで“無援護合戦”が続いた。