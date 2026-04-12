【モデルプレス＝2026/04/12】YouTuberのてんちむが4月11日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの息子との親子ショットを披露し、話題となっている。【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「幸せな笑顔が可愛い」息子抱えたディズニーショット◆てんちむ、息子とディズニーショットてんちむは「絶対頭飾りつけたい親vs断固拒否の息子」とつづり、東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを複数枚公開。「