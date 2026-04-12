【新華社北京4月12日】中国共産党中央委員会台湾工作弁公室は12日、台湾海峡両岸（大陸と台湾）の交流・協力を促進する10項目の政策措置を発表した。政策措置は、中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席と同党訪問団による大陸訪問の最終日に合わせて発表された。同弁公室は「両岸関係の平和的発展を推進し、両岸同胞の親睦と福祉の向上を図るのが目的」と説明した。