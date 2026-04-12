レスリングのアジア選手権（キルギス・ビシュケク）を制した女子50キロ級の須崎優衣（キッツ）が12日、成田空港に帰国。銅メダルにとどまった24年パリ五輪以来、1年8カ月ぶりの国際大会（プロ興行試合を除く）で4試合無失点の完全優勝を飾り、「五輪の悔しい経験から2年で、いろいろなことがあったが、一つの形として成果を出せたことは良かった」と笑顔で振り返った。大会では1回戦から登場。いきなり同じくパリ五輪銅メダル