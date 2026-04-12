バンド「DREAMS COME TRUE」の公式サイトが12日に更新され、名古屋公演会場でエレベータートラブルがあったと報告し、謝罪した。【画像】DREAMS COME TRUE STAFF、公演会場トラブルを謝罪（全文）株式会社ディーシーティーエンタテインメントとして、「このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました」と説明。「被害に遭われたお客様に、