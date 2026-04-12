ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１２日、埼玉県の石坂ＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位から出た呉佳晏（台湾）（２２）が５バーディー、３ボギーとスコアを伸ばして通算１０アンダーで今季初優勝、通算２勝目を飾った。優勝賞金は１８００万円。２打差の２位は岩井明愛と佐久間朱莉。岡山絵里が７アンダーで４位。竹田麗央は６アンダーで５位だった。