第1子妊娠中のタレント・藤田ニコル（28）が11日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）に出演。近況を明かした。藤田はプライベートについて「今準備期間ということで、とにかく掃除というか断捨離もしながら赤ちゃんの肌着とか服の水通し？『世界一幸せな洗濯』ってネットだと言われているやつなんですけど、洗濯もしなきゃいけないし(自宅内の)導線確認というか色々なものが届き終わったんですよ」とコメ